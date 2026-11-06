به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، محمد رضائی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، مجموع ۶۸۳ هزار و ۱۴۱ تردد مسافر در این پایانه ثبت شده که ۴۴۵ هزار و ۹۶ مورد مربوط به مسافران ایرانی و ۲۳۸ هزار و ۴۵ مورد مربوط به مسافران خارجی بوده است.

وی افزود: در بخش کامیون‌های ترانزیتی و حمل یکسره نیز در این مدت ۳۷ هزار و ۷۰۵ دستگاه کامیون از پایانه مرزی تمرچین تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۳۳ هزار و ۸۱۴ دستگاه ایرانی و سه هزار و ۸۹۱ دستگاه خارجی بوده‌اند.

مدیر پایانه مرزی تمرچین ادامه داد: در بخش صادرات و تردد کامیون‌های تخلیه و بارگیری نیز ۸۰ هزار و ۱۹۴ دستگاه کامیون ثبت شده است که ۴۳ هزار و ۱۵۵ دستگاه آن ایرانی و ۳۷ هزار و ۳۹ دستگاه خارجی بوده‌اند.

رضائی با اشاره به تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های سواری در این پایانه گفت: در هفت ماه نخست سال جاری، هفت هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری و دو هزار و ۵۰۴ دستگاه اتوبوس نیز از پایانه مرزی تمرچین تردد داشته‌اند.