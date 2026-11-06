یک واحد صنفی که به عنوان پوششی برای فروش غیرمجاز دارو‌های سقط جنین فعالیت می‌کرد، در شهرستان تربت جام مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام، گفت: این واحد صنفی بر اساس گزارش‌های مردمی و با هماهنگی دادستان شهرستان و پلیس پیشگیری، مورد بازرسی ثرار گرفت و مهر و موم شد.

دکتر حوران احمدی افزود: متهم با استفاده از محل کار خود، اقدام به فروش قرص‌های سقط جنین بدون مجوز و بدون نسخه به متقاضیان می‌ کرد که در جریان این عملیات، مقداری دارو کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه پرونده متهم برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است، تأکید کرد : فروش دارو در محیط‌های غیرمجاز، علاوه بر تخلف اداری، جرم کیفری محسوب شده و مجازات حبس دارد.