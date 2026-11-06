مسابقه دوچرخه سواری ویژه دانش آموزان در ارومیه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با حضور ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقه دوچرخه سواری ویژه دانش آموزان در ارومیه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با حضور ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول برگزار شد.

این مسابقات با شعار (ورزش و نشاط می‌کوشیم می‌مانیم می‌سازیم) برگزار شد که دانش آموزان شرکت کننده مسافت ۵ کیلومتری را طی کردند و در پایان به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.