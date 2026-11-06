مدیریت بحران شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه با توجه به فعالیت سامانه بارشی، نسبت به احتمال جاری شدن روان‌آب، سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

هشدار سیل و روان‌آب در محورهای دماوند و فیروزکوه

هشدار سیل و روان‌آب در محورهای دماوند و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه آبان آغاز شده و تا یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد. این سامانه با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات همراه است و مناطق کوهستانی استان تهران را در معرض مخاطرات جوی قرار می‌دهد.

فرماندار فیروزکوه روز جمعه با اشاره به موقعیت کوهستانی این شهرستان و احتمال بارش‌های شدید، از شهروندان، گردشگران و مسافران خواست ضمن حفظ آمادگی، از حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

ابوالفضل زمانی‌نژاد تأکید کرد: توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و سفر‌های غیرضروری در زمان فعالیت سامانه بارشی باید مورد پرهیز قرار گیرد و رانندگان نیز هنگام عبور از محور‌های مواصلاتی احتیاط لازم را رعایت کنند.

در شهرستان دماوند نیز مرکز مدیریت بحران درباره احتمال بارش شدید باران، جاری‌شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد خودرو‌ها هشدار داده است.

بر اساس اطلاعیه این مرکز، شهروندان باید هنگام بارندگی از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و خودرو‌های خود را در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی پارک نکنند.

همچنین از مردم خواسته شده است از عبور از مسیر‌های سیلابی و نزدیک‌شدن به کانال‌های آب و پل‌های واقع در مسیر جریان سیلاب خودداری کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

با توجه به احتمال تغییر شرایط جوی در مناطق کوهستانی، پیگیری اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران و رعایت توصیه‌های ایمنی برای ساکنان، گردشگران و مسافران این دو شهرستان ضروری است.