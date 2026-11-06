رقابت‌های لیگ بسکتبال نوجوانان قهرمانی کشور در دو بخش دختران و پسران، از ۱۳ آبان‌ماه با حضور ۶ نماینده از استان کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،در بخش پسران، دو تیم کردستانی در این رقابت‌ها حضور دارند. در لیگ دسته یک نوجوانان که با شرکت ۲۴ تیم در هشت گروه سه‌تیمی برگزار می‌شود، تیم‌های ساینا کردستان و آینده‌سازان کردستان در گروه دوم با پارسیان گرگان رقابت می‌کنند. همچنین تیم باشگاه پویش پسران در ایلام به مصاف حریفان خود رفته است.

در بخش دختران نیز سه نماینده کردستان در قالب لیگ ۲۰ تیمی و در پنج گروه چهار‌تیمی حضور دارند. تیم امین‌پور سقز در گروه نخست و به میزبانی همدان، با تیم‌های آکادمی ایزی، خانه بسکتبال همدان و شهرداری خمینی‌شهر رقابت می‌کند.

آکادمی بسکتبال ضرغامیان در گروه دوم و به میزبانی سنندج، با تیم‌های آکادمی بسکتبال آزاده، گروه بهمن و آیسان زنجان هم‌گروه است.

همچنین خانه بسکتبال دیواندره در گروه سوم و به میزبانی رفسنجان، با تیم‌های آکادمی حیدرزاده، ایرانا فسا و خانه بسکتبال رفسنجان رقابت خواهد کرد.