به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی شهرستان مراوه‌تپه با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان سوخت، گفت: مأموران انتظامی در جریان اقدامات کنترلی و عملیاتی، موفق به کشف این سوخت قاچاق شدند.

سرهنگ مهدی خطیری، با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، افزود: پلیس با تمام توان در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی اقدام خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.