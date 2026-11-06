مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: مسئولیت مربیان تربیتی فراتر از یک وظیفه اداری و رسالتی انبیایی برای هدایت فکری، فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در همایش فصلی مربیان تربیتی طرح‌های سه‌گانه، با تبیین جایگاه راهبردی مربیان در نظام تربیتی، انس با قرآن کریم، پیوند مسجد، خانواده و مدرسه و مواجهه آگاهانه با تهاجم فرهنگی را از الزامات بنیادین تربیت نسل متعهد و برخوردار از هویت دینی و انسانی برشمرد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در همایش فصلی مربیان تربیتی طرح‌های سه‌گانه، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، امام شهدا و رهبر شهید، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، از حضور پرشکوه و وحدت‌آفرین مردم و دانش‌آموزان در آیین یوم‌الله ۱۳ آبان قدردانی کرد و اظهار نمود: حضور آگاهانه و باشکوه نسل نوجوان در روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، جلوه‌ای از استواری، بصیرت و همبستگی ملت ایران بود که پیام آن به جهان مخابره شد.

وی با تأکید بر ماهیت عمیق و رسالت‌محور فعالیت‌های تربیتی تصریح کرد: مسئولیتی که در جایگاه مربی تربیتی پذیرفته‌ایم، واجد شأنی فراتر از یک وظیفه اداری و برخوردار از رسالتی عظیم و انبیایی است؛ ازاین‌رو، ایفای این مسئولیت باید با درک ژرفای مأموریت تربیتی و التزام عملی به الزامات آن همراه باشد.

صمیمی، قرآن کریم را بنیان و مرجع اصلی نظام تربیتی دانست و خاطرنشان کرد: مبنای حرکت و برنامه‌ریزی ما باید کتاب الهی باشد. هر اندازه بتوانیم دانش‌آموزان را با قرآن کریم مأنوس سازیم، به همان میزان در تحقق اهداف تربیتی توفیق بیشتری خواهیم داشت. البته این انس‌آفرینی پیش از هر چیز مستلزم آن است که خود مربیان با مفاهیم، معارف و تفاسیر قرآن آشنایی عمیق داشته باشند و برنامه‌ها و کنش‌های تربیتی خویش را با تعالیم و آیات الهی پیوند بزنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به نقش قرآن در تبیین منظومه ارزش‌های انسانی افزود: قرآن کریم مرجع شناخت و تبیین ارزش‌های متعالی انسانی است و انتقال مفاهیم و آموزه‌های آن به دانش‌آموزان باید در کانون فعالیت‌های پرورشی قرار گیرد. در همین راستا، تشکیل کلاس‌ها و حلقه‌های قرآنی، به‌ویژه پس از اقامه نماز، باید با جدیت در برنامه‌های تربیتی مدارس دنبال شود و فرهنگ قرآنی به سرلوحه فعالیت‌های مجموعه تعلیم‌وتربیت تبدیل گردد.

وی در ادامه، با اشاره به ابعاد پیچیده تهاجم فرهنگی و ضرورت ارتقای هوشیاری تربیتی اظهار نمود: نگرانی رهبر شهید ما معطوف به تهدید‌های نظامی و محاصره اقتصادی نبود، بلکه تهاجم فرهنگی و تلاش دشمن برای آسیب‌زدن به بنیان‌های فکری، اعتقادی و هویتی جامعه از دغدغه‌های جدی ایشان به شمار می‌رفت. دشمن برای نفوذ در این عرصه برنامه‌ریزی کرده است و مقابله مؤثر با این جریان، مستلزم هم‌افزایی و پیوند منسجم سه کانون اثرگذار مسجد، خانواده و مدرسه است.

صمیمی با تأکید بر ضرورت پیش‌دستی نظام تربیتی در طراحی و اجرای برنامه‌های اثربخش یادآور شد: اگر ما برای هدایت فکری، فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی نکنیم، جریان‌های معارض این خلأ را با برنامه‌های خود پر خواهند کرد. در این مسیر، اولیای خانه و مدرسه نه دو مجموعه مستقل، بلکه همراهان و هم‌پیمانانی با هدف مشترک هدایت فرزندان در مسیر صحیح رشد و تعالی هستند.

وی همچنین با تأکید بر تقدم خودسازی و الگوپردازی در فرآیند تربیت، خاطرنشان کرد: مربیان و معلمان پیش از آنکه با گفتار خود بر دانش‌آموزان اثر بگذارند، با رفتار و منش خویش الگو و مرجع یادگیری آنان هستند؛ ازاین‌رو، التزام عملی به حرمت نماز، قرآن و ارزش‌های اخلاقی باید در سلوک حرفه‌ای و فردی متولیان تربیت متجلی باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، مربیان تربیتی را افسران عرصه فرهنگ و تربیت توصیف کرد و اظهار نمود: مسئولیت ما در قبال نسل آینده، مسئولیتی عمیق و ماندگار است و آنچه در پیشگاه الهی درباره دوران معلمی و چگونگی ایفای نقش در تربیت دانش‌آموزان مورد پرسش قرار می‌گیرد، باید همواره در محاسبات و وجدان حرفه‌ای ما حاضر باشد.