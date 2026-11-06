امام‌جمعه یزد : امام خمینی (ره) با انگیزه الهی و با دغدغه هدایت و خدمت به مردم، نهضت انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری کرد.

آیت‌الله ناصری: انقلاب اسلامی برای برپایی حاکمیت الهی و مقابله با طاغوت شکل گرفت

آیت‌الله ناصری: انقلاب اسلامی برای برپایی حاکمیت الهی و مقابله با طاغوت شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، در دیدار با طلاب خارجی مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع) قم، هدف اصلی زندگی انسان را حرکت در مسیر بندگی خداوند و رسیدن به کمال دانست و بر ضرورت تهذیب نفس، استقامت در مسیر حق و هدایت دیگران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شناخت هدف حقیقی زندگی از مهم‌ترین نیاز‌های انسان است، اظهار داشت: خداوند انسان را برای رسیدن به کمال آفریده و مسیر زندگی باید بر مدار حرکت به سوی خداوند و بندگی او قرار گیرد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به اینکه حرکت در مسیر حق همواره با دشمنی‌ها و وسوسه‌های شیطانی همراه است، افزود: دشمنان تلاش می‌کنند انسان را از دین و صراط مستقیم منحرف کنند؛ از این رو باید با توکل به خداوند، در مسیر الهی ثابت‌قدم ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، هدایت دیگران را از مسئولیت‌های مهم مؤمنان دانست و گفت: حرکت در مسیر خداوند تنها به معنای نجات و تعالی فردی نیست، بلکه باید دست دیگران را نیز گرفت و آنان را به سوی خدا هدایت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش اخلاق و رفتار در تبلیغ دین تصریح کرد: طلاب و مبلغان باید پیش از هدایت دیگران، چراغ هدایت الهی را در قلب خود روشن نگه دارند؛ چراکه مردم باید در گفتار، رفتار و اخلاق مبلغ، نشانه‌های معنویت و خوبی را مشاهده کنند.

آیت‌الله ناصری در تبیین فلسفه قیام امام خمینی (ره) و شکل‌گیری انقلاب اسلامی نیز گفت: اساس انقلاب بر این مبنا بود که حاکمیت طاغوت از بین برود و حاکمیت الهی جایگزین آن شود.

وی افزود: امام خمینی (ره) برای رضای خداوند فعالیت می‌کردند، مردم را برای خدا دوست داشتند و خدمت به آنان را در مسیر رضایت الهی می‌دانستند؛ همچنین همواره دغدغه هدایت مردم و رفع مشکلات و گرفتاری‌های آنان را داشت.

امام‌جمعه یزد با اشاره به مخالفت مستکبران با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: استکبار نمی‌تواند کشوری را تحمل کند که در مسیر خداوند حرکت می‌کند، استقلال خود را حفظ کرده، در برابر سلطه‌گری می‌ایستد و با ظلم و ستم مبارزه می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت مقاومت و پایداری در این مسیر گفت: با توکل به خداوند در برابر دشمنان ایستادگی خواهیم کرد و پرچم انقلاب اسلامی را به دست حضرت ولی‌عصر (عج) خواهیم سپرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در پایان، طلاب خارجی را سفیران اسلام در کشور‌های خود دانست و خطاب به آنان گفت: قدر این مسئولیت را بدانید، خوب درس بخوانید، به تهذیب نفس توجه کنید و در همه امور خداوند را مدنظر قرار دهید تا تمام فعالیت‌هایتان در مسیر رضایت الهی باشد.