در جریان تور رسانه‌ای خبرنگاران استان مرکزی در غرب مازندران، نشست مشترک رسانه و گردشگری با عنوان همسفران توسعه از قاب دوربین تا سیاست‌گذاری با هدف تقویت تعاملات بین‌استانی، بررسی ظرفیت‌های تاریخی-فرهنگی برگزار شد.

هم‌افزایی رسانه‌ای مرکزی و مازندران و رونق گردشگری دو استان

هم‌افزایی رسانه‌ای مرکزی و مازندران و رونق گردشگری دو استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در جریان تور رسانه‌ای خبرنگاران استان مرکزی در غرب مازندران، نشست مشترک رسانه و گردشگری با عنوان «همسفران توسعه؛ از قاب دوربین تا سیاست‌گذاری» برگزار شد. این نشست با هدف تقویت تعاملات بین‌استانی، بررسی ظرفیت‌های تاریخی-فرهنگی و تدوین برنامه‌های مشترک میان مازندران و استان مرکزی، شاهد تبادل نظر میان مدیران اجرایی و فعالان رسانه‌ای بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، با تأکید بر ضرورت تبدیل این تور‌های رسانه‌ای به یک برنامه مستمر، از چشم‌انداز انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری خبر داد.

محمودی اظهار داشت: هدف ما گذار از گفت‌و‌گو به اجرای برنامه‌های مشترک و تبادل گروه‌های رسانه‌ای است تا بتوانیم ظرفیت‌های متقابل دو استان را به شکلی هدفمند به سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

مسلم قبادیان، فرماندار رامسر، با تبیین جایگاه استراتژیک این شهرستان، بر پیشینه بین‌المللی آن تأکید کرد.

وی با اشاره به عضویت رامسر در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها و اهمیت یافته‌های باستان‌شناسی در منطقه ایزگام‌دشت، افزود: رامسر تنها یک مقصد ساحلی نیست، بلکه گوهری از تمدن و تاریخ است.

فرماندار رامسر در ادامه، راهبرد جدید مدیریت این شهرستان را عبور از گردشگری فصلی به سمت رویدادمحوری معرفی کرد.

وی تصریح نمود: ما در پی برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های متنوع فرهنگی و اقتصادی هستیم تا علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، موجب رونق کسب‌وکار‌های محلی و معرفی دقیق‌تر ظرفیت‌های منطقه شویم.

یکی از محور‌های مهم این نشست، پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی میان شهرستان‌های رامسر و محلات بود.

به گفته قبادیان، اشتراک ظرفیت‌های گردشگری این دو منطقه با تمرکز بر حوزه گیاهان دارویی، می‌تواند بستری برای همکاری‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو استان فراهم آورد.

در بخش پرسش و پاسخ، خبرنگاران حاضر بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از قدرت رسانه برای پیوند میان «سیاست‌گذاری» و «واقعیت‌های میدانی» تأکید کردند.

بهزاد ذاکری، از فعالان حوزه اقامتی، با نگاهی تحلیلی به نقش رسانه افزود: تور‌های رسانه‌ای، مؤثرترین ابزار برای معرفی ظرفیت‌های مغفول هستند. سرمایه‌گذاری بر این تورها، در واقع سرمایه‌گذاری بر اعتبار مقصد و تضمین توسعه پایدار صنعت گردشگری است.