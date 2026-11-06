به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایرج کاظمی جو در نشست ستاد برنامه ریزی این شهرستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امروز مردم در بخش‌های قلعه‌رئیسی و دیشموک به استقبال شهدای گمنام می‌روند.

فرماندار کهگیلویه همچنین از برگزاری برنامه‌های ویژه در دهدشت و سوق خبر داد و گفت: از صبح روز دوشنبه تا ظهر روز سه‌شنبه، برنامه‌های مختلفی برای تکریم مقام شهدا در میدان مرکزی، مدارس و دیگر مکان‌های پیش‌بینی‌شده برگزار می‌شود تا نسل نوجوان و جوان بیش از پیش با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

سرهنگ اقبالی فرمانده سپاه ناحیه دهدشت نیز با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و کنگره شهدای دانش‌آموزی، از مردم شهرستان برای حضور گسترده در آیین استقبال و تشییع شهدای گمنام دعوت کرد.