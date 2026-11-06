مدارس ۲ شهرستان ایذه و باغملک فردا شنبه ۱۶ آبان به دلیل تداوم و شدت بارندگی به صورت غیرحضوری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام فرمانداری باغملک و در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید، فعالیت تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی این شهرستان فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه، در هر ۲ نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

فرمانداری ایذه هم دیروز از غیرحضوری بودن مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی این شهرستان در هر ۲ نوبت صبح و عصر فردا شنبه خبر داد.

بر اساس این‌گزارش دانشگاه‌های نوبت عصر امروز جمعه شهرستان ایذه نیز تعطیل شدند.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه هفته آینده هشدار سطح قرمز صادر کرده است.

دیروز هم مدارس شهرستان ایذه به دلیل بارش باران تعطیل شد.