با توجه به شدت بارش‌ها بویژه از اواخر امروز تا اواسط روز یکشنبه، هفدهم آبان، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها در خوزستان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و در اغلب نقاط استان (بویژه در نیمه شمالی و نیمه شرقی و ارتفاعات) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

با توجه به شدت بارش‌ها بویژه از اواخر امروز تا اواسط روز یکشنبه، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها مورد انتظار است. همچنین با توجه به میزان وزش باد در بخش‌های جنوبی و جنوبغربی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز دور از انتظار نیست. طی روز‌های یکشنبه تا سه شنبه روند کاهش محسوس دما (بویژه دمای شبانه) در سطح استان پیش بینی می‌شود. تا روز یکشنبه شمال خلیج فارس مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر و آبادان با دمای ۲۷.۴ و دزپارت با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۲.۸ و کمینه دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد رسیده است. "