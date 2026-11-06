مستند «قرار روز شانزدهم» با روایت زندگی و شهادت محمدحسین محمدخانی و قسمت یازدهم مجموعه «کارآگاه علوی ۳»، امشب از شبکه‌های قرآن و یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با سالروز عروج ملکوتی شهید «محمدحسین محمدخانی» مدافع حرم اهل‌بیت (ع) و از شاگردان مکتب جهاد و مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، مستند «قرار روز شانزدهم» از شبکه قرآن پخش می شود.

این مستند به کارگردانی «سیدمحمد احسان اصغرزاده موسوی» و تهیه‌کنندگی «مرتضی شعبانی» روز جمعه (۱۵ آبان) ساعت ۲۴ گوشه‌هایی از مجاهدت، ایمان و حضور شهادت‌طلبانه این شهید والامقام در جبهه دفاع از حرم را به تصویر می‌کشد.

این مستند به زندگی و مجاهدت‌های شهید محمدحسین محمدخانی، معروف به «حاج عمار» می‌پردازد، جوانی که در مسیر دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) قدم گذاشت و با انتخاب راه جهاد، نام خود را در شمار مدافعان سرافراز حرم ثبت کرد.

شهید محمدخانی که اصالتی یزدی داشت، نهم تیر ۱۳۶۴ در تهران چشم به جهان گشود. پدرش از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس بود و محمدحسین نیز با الهام از فرهنگ ایثار و مجاهدت، داوطلبانه به جمع مدافعان حرم اهل‌بیت (ع) در سوریه پیوست.

این شهید والامقام سرانجام ۱۶ آبان‌ ۱۳۹۴، در جریان عملیات محرم در شهر حلب سوریه، در ۳۰ سالگی به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

قسمت یازدهم مجموعه «کارآگاه علوی ۳» در ادامه پرونده قتل‌های باغ، سرنخ‌های تازه‌ای را پیش روی کارآگاه علوی قرار می‌دهد، سرنخ‌هایی که ارتباط میان یک پرونده قدیمی و جنایت‌های امروز را آشکارتر می‌کند.

در این قسمت پرونده قتل‌های باغ به مرحله تازه‌ای می‌رسد، پرونده‌ای با ده مقتول، یک دادگاه نظامی قدیمی و مقاله‌ای که پس از سال‌ها بار دیگر این ماجرا را مطرح کرده است.

در ادامه داستان، سرنخ‌های جدید، فاصله میان وقایع گذشته و جنایت‌های امروز را کمتر می‌کند و ابعاد تازه‌ای از این پرونده جنایی و پلیسی در بستر تاریخی دوران پهلوی اول نمایان می‌شود.

مجموعه «کارآگاه علوی ۳» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، با حضور بازیگرانی همچون بهنام تشکر، احمد نجفی، رسول نقوی، مرتضی اسماعیل‌کاشی، هدیه بازوند، حمیده مقدسی، علی دهکردی و رامین ناصرنصیر ساخته شده است.

قسمت یازدهم این مجموعه تلویزیونی ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش و روز بعد ساعت ۱:۳۰ و ۱۵:۱۵ بازپخش می شود.