سومین یادواره هشت شهید والامقام دهستان رهدار شهرستان رودان، با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی و همچنین به یاد یک شهید گمنام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ این مراسم با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی همراه بود.

فرمانده سپاه ناحیه رودان در این مراسم، با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا گفت: هر سال بیش از صد برنامه فرهنگی و یادواره شهدا به همت مردم و با محوریت آنان در شهرستان رودان برگزار می‌شود که ارتقای کیفیت و محتوای این برنامه‌ها، از اولویت‌های برگزارکنندگان است.

سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی همچنین با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و تجمعات مردمی، این حضور را نشانه‌ای از همراهی و مشارکت مردم شهرستان رودان در مناسبت‌های ملی و انقلابی دانست.

سخنرانی، روایتگری دوران دفاع مقدس، مداحی و اجرای برنامه‌های حماسی از جمله بخش‌های این یادواره بود. در پایان نیز از خانواده‌های معظم شهدای دهستان رهدار و پیشکسوتان عرصه جهاد و ایثار تجلیل شد.

شهید گمنام آرمیده در این روستا نیز در ۲۵ سالگی و در جریان عملیات کربلای چهار، در منطقه عملیاتی‌ام‌الرصاص به درجه رفیع شهادت رسیده است.

بیشتربخوانید: برگزاری یادواره شهدای محله توحید بندرعباس

حسین حیدری، چراغ حیدری، اصغر حیدری، داریوش کمالی، عبدالرضا حاجبی، دادخدا سالاری، مراد سالاری و فاضل خادمی، هشت شهید والامقام دهستان رهدار هستند.

یاد و نامشان گرامی و راهشان پررهرو باد.