مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: ۲۰ کیلومتر از مسیر پرحادثه دهلران به اندیمشک بهسازی و ۱۲ نقطه حادثه‌خیز آن نیز برای احداث سرعت‌کاه شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: در پی مطالبه مردم، پیگیری استاندار و بررسی‌های میدانی کارشناسان راهداری و پلیس راه؛ مجموعه‌ای از اقدامات فوری برای ارتقای ایمنی جاده دهلران به اندیمشک در شورای ترافیک استان به تصویب رسید و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پس از بازدید‌های میدانی و بررسی وضعیت این مسیر با حضور کارشناسان حوزه ایمنی و پلیس راه، نقاط نیازمند اصلاح؛ شناسایی و تصمیم‌های کارشناسی برای کاهش خطر حوادث رانندگی اتخاذ شد.

دشتی‌پور تشریح کرد: در نخستین مرحله، کار خط‌کشی و نصب تجهیزات ایمنی در محدوده دشت‌عباس تا سپتون به طول حدود ۲۰ کیلومتر انجام شد که نصب تابلو‌های مسیرنما، خطرنمای پل، تابلو‌های انتظامی، علائم محدودیت سرعت و ایمن‌سازی حفاظ پل‌ها از جمله اقدام‌های اجرا شده در این محدوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با اشاره به حوادث رانندگی هفته‌های اخیر در این مسیر تصریح کرد: با اجرای این اقدام‌ها، علائم و تجهیزات ایمنی مورد نیاز تکمیل و شرایط برای تردد ایمن‌تر رانندگان فراهم شده است.

دشتی‌پور از شناسایی ۱۲ مقطع حادثه‌خیز در محدوده بخش دشت‌عباس خبر داد و افزود: این نقاط با همکاری کارشناسان پلیس راه و نیرو‌های راهداری بررسی و محل احداث سرعت‌کاه در آنها جانمایی شده است.

وی تأکید کرد: عملیات اجرایی احداث سرعت‌کاه‌های آسفالتی در این مقاطع همراه با نصب علائم هشدار دهنده و تجهیزات آشکارسازی با شتاب در حال انجام است تا با کنترل سرعت خودروها، احتمال وقوع حوادث رانندگی کاهش یابد.

جاده دهلران به اندیمشک از مهم‌ترین مسیر دسترسی جنوب استان ایلام به خوزستان است و بخش‌هایی از آن به دلیل عرض محدود و شرایط هندسی مسیر با دشواری‌های ایمنی روبه‌رو است.

این مسیر در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد حوادث رانندگی مرگبار بوده و ایمنی آن همواره یکی از دغدغه‌های مردم منطقه و رانندگان عبوری بوده است.

دو هفته پیش در یکی از حوادث ناگوار این مسیر؛ برخورد پژو پارس با کامیون خاور در سه کیلومتری دشت‌عباس به سمت اندیمشک باعث جان‌باختن سه نفر شد.

همچنین در ۱۲ مرداد امسال برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با اتوبوس در این مسیر سه زائر اربعین را به کام مرگ کشاند.

طول مسیر دهلران به اندیمشک در امتداد دالان ارتباطی مهران، دهلران و اندیمشک حدود ۸۷ کیلومتر است و محدودیت عرض جاده در بخش‌هایی از آن در کنار افزایش تردد، ضرورت تکمیل طرح‌های تعریض، بهسازی و ایمن‌سازی را دوچندان کرده است.