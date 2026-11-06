امام جمعه خرمشهر با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های آمریکا، گفت: امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه و امتیاز دادن به این کشور، خطای محاسباتی است.

امید به تغییر رفتار آمریکای جنایتکار، خطای محاسباتی

امید به تغییر رفتار آمریکای جنایتکار، خطای محاسباتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت الاسلام عادل پور امام جمعه خرمشهر در خطبه های نماز جمعه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کرد: ماهیت استکباری آمریکا تغییری نکرده و جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در این کشور نباید موجب خطای محاسباتی در میان مسئولان جمهوری اسلامی شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر بی‌نتیجه بودن امتیازدهی به آمریکا افزود: هرگونه گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن سلطه‌گر، سرمایه‌ای را که با فداکاری ملت و خون شهدا به دست آمده، در معرض تهدید قرار می‌دهد و زمینه زیاده‌خواهی بیشتر دشمن را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام عادل‌پور همچنین با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات این کشور، گفت: تغییر دولت‌ها و احزاب در آمریکا نباید موجب تغییر نگاه جمهوری اسلامی به ماهیت سیاست‌های این کشور شود.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، بر ضرورت پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوع تهدید تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع بازدارندگی دفاعی و هسته‌ای کشور، تأکید کرد که ملت ایران در این زمینه تابع رهنمود‌ها و تصمیمات مقام معظم رهبری است.

حجت‌الاسلام عادل‌پور به موضوع مشکلات آب و فاضلاب خرمشهر پرداخت و با اشاره به افزوده شدن دو دستگاه واترجت جدید به ناوگان آبفای شهرستان و رفع انسداد چندین نقطه از شبکه فاضلاب، خواستار تداوم اقدامات برای برطرف کردن مشکلات باقی‌مانده شد.

همچنین با انتقاد از تداوم مشکلات دفع فاضلاب در برخی مناطق خرمشهر، خواستار پاسخگویی مسئولان و نظارت جدی بر اجرای طرح‌های فاضلاب شد.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اختصاص اعتبارات میلیاردی و اجرای طرح‌های مختلف، همچنان در نقاط متعدد شهر شاهد پس‌زدگی و اختلال در دفع فاضلاب هستیم، بر ضرورت بررسی عملکرد پیمانکاران و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد.

امام جمعه خرمشهر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان را از جمله مسئولان دارای جایگاه نظارتی در این زمینه دانست و خواستار پاسخگویی آنان درباره نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و نتایج اجرای طرح‌های فاضلاب شد.

وی تأکید کرد: مردم انتظار دارند اعتبارات اختصاص‌یافته و طرح‌های اجراشده، به بهبود ملموس وضعیت فاضلاب و رفع مشکلات شهر منجر شود.