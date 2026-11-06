مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته و انتخابی تیم شهرستان عشق‌آباد خراسان جنوبی، با حضور ۱۵۰ ورزشکار در رده‌های نوباوگان و خردسالان و با معرفی نفرات برتر برای حضور در مسابقات ملی تهران به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته شهرستان عشق‌آباد انتخابی مسابقات کشوری تهران، روز ۱۴ آبان در سالن حجاب این شهرستان برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با همت هیئت کاراته شهرستان و همکاری اداره ورزش و جوانان، ۱۵۰ ورزشکار در رده‌های سنی نوباوگان و خردسالان حضور داشتند، تیم‌هایی از مناطق مختلف شهرستان‌های عشق‌آباد و طبس، از جمله روستا‌های دورافتاده، به میدان رفتند.

این مسابقات به مسئولیت مهناز عباسپور، رئیس هیئت کاراته شهرستان عشق‌آباد و نماینده سبک WKFB خراسان جنوبی، با هدف شناسایی استعداد‌ها و انتخاب نفرات برتر جهت حضور در مسابقات کشوری برگزار شد.

در این رقابت ها، ورزشکاران پس از پشت سر گذاشتن چندین راند مبارزه و اجرای کاتا، در دو بخش کاتا و کومیته (مبارزه) به رقابت پرداختند و کسب مقام نخست در هر دو بخش، ملاک انتخاب نفرات برتر بود.

در میان نتایج قابل توجه این مسابقات، مسیحا صاحبی، ورزشکار پنج ساله و کوچک‌ترین شرکت‌کننده رقابت‌ها، موفق شد در هر دو بخش کاتا و کومیته به مدال طلا دست یابد و جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کند.

محمدصدرا محبوبی ۹ ساله و حلما محمدی ۶ ساله نیز از دیگر ورزشکاران منتخب این رقابت‌ها بودند که شایستگی خود را به اثبات رساندند.

در بخش تیمی، عشق‌آباد با بیشترین تعداد شرکت‌کننده و میزبانی رقابت‌ها به مقام اول دست یافت، طبس مقام دوم را کسب کرد و باشگاه‌های روستایی و مناطق دورافتاده به مقام سوم رسیدند.

همچنین در مراسم اختتامیه، دو عنوان ارزشمند «جنگجوی برتر» و دو عنوان «بهترین کاتا» به ورزشکاران برتر اهدا شد.