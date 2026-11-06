جابه‌جایی احزاب در ساختار سیاسی این کشور، تفاوتی در سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند و نباید به تغییر رویکرد دشمن امیدوار بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان با اشاره به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: جابه‌جایی احزاب در ساختار سیاسی این کشور، تفاوتی در سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند و نباید به تغییر رویکرد دشمن امیدوار بود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان اظهار کرد: ترامپ در انتخابات اخیر با شکست مواجه شد و حتی در داخل آمریکا نیز برخی از عوامل این شکست را جنگ علیه ایران مرتبط دانستند.

وی افزود: هنگامی که مردم آمریکا با مشکلات داخلی مواجه شدند ضعف عملکرد جمهوری‌خواهان بیش از گذشته نمایان شد، اما این تحولات به معنای تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نیست.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه مواضع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در چارچوب نظام سلطه علیه ایران تفاوت اساسی ندارد، گفت: نباید به انعطاف‌پذیری دشمن امید داشته باشیم، زیرا دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی موضوعی فراتر از جابه‌جایی احزاب و تغییر دولت‌هاست و ما باید آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه آبادان با اشاره به حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان بیان کرد: مردم ایران در هشت ماه گذشته حماسه‌های بزرگی آفریدند، اما حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان امسال نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگیری داشت.

حجت‌الاسلام غبیشاوی ادامه داد: دشمن برنامه‌ریزی کرده بود مردم را به خیابان‌ها بکشاند تا علیه نظام شعار دهند، اما نتیجه کاملا برخلاف خواسته آنها رقم خورد و مردم با حضور در صحنه، حمایت خود را از استقلال کشور و نظام اسلامی نشان دادند.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به حضور شبانه مردم در میادین شهر‌های مختلف کشور افزود: در حالی که در برخی کشور‌های دیگر شاهد اعتراضات مردمی هستیم مردم ایران با ایمان و اعتقاد در صحنه حضور دارند و این موضوع از لطف و عنایت خداوند به ملت ایران است.

وی با اشاره به تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخی گفت: دشمن در سال ۱۳۵۹ به دنبال رساندن ایران به مرز نابودی بود و در حملات اخیر نیز هدف اصلی آنها نابودی نظام اسلامی بود، اما همان ایمان و روحیه‌ای که مردم در دوران دفاع مقدس از خود نشان دادند امروز نیز موجب ناکامی دشمن شد.

امام جمعه آبادان همچنین با اشاره به انتخاب شهردار جدید این شهر اظهار کرد: آبادان مدت‌ها با بی‌ثباتی در مدیریت شهرداری مواجه بود و اکنون انتظار می‌رود شهردار جدید با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکلات شهر وارد میدان شود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی افزود: شهردار باید از ظرفیت مجموعه‌ها و دستگاه‌های مختلف شهر استفاده کند تا اقدامات اساسی و اصولی برای بهبود وضعیت آبادان انجام شود.

وی با انتقاد از وضعیت خدمات شهری آبادان گفت: مردم در برخی از خدمات اولیه شهری با محرومیت مواجه هستند و نخاله‌های ساختمانی بخش‌هایی از شهر را محاصره کرده و وضعیت جمع‌آوری پسماند نیز نیازمند رسیدگی جدی است.

خطیب جمعه آبادان بیان کرد: مدیریت شهری باید با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رفع مطالبات عمومی تلاش کند.