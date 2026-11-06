رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های گذشته، تقویت پژوهش و نوآوری و تعهد دستگاه‌های اجرایی به اجرای اهداف این سند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، دکتر باقر لاریجانی در نشست هم اندیشی راهبردی با پیشکسوتان پژوهش‌های علوم پزشکی کشور که با حضور دکتر آخوند زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد با اشاره به اهداف و چارچوب اجرایی سند ملی بیماری‌های غیرواگیر گفت: در این سند، پنج بیماری و دو حادثه مهم به‌عنوان اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند و سلامت روان نیز در کنار اولویت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های بهداشتی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور با چالش‌های مرتبط با سلامت روان مواجه هستند، افزود: این سند با تعیین اهداف راهبردی و شاخص‌های مشخص، مسیر حرکت کشور را برای پنج سال آینده ترسیم کرده است.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ارزیابی عملکرد کشور در اجرای برنامه‌های پیشین کنترل بیماری‌های غیرواگیر گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، به‌جای کاهش ۲۵ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، تنها به کاهش ۹ درصدی دست یافته‌ایم. همچنین در برخی شاخص‌ها از جمله مصرف دخانیات، حوادث ترافیکی، مصرف الکل، چاقی، فشار خون و شیوع دیابت با روند افزایشی مواجه بوده‌ایم و تنها در زمینه مصرف نمک، کاهش محدودی ثبت شده است.

لاریجانی این نتایج را نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در شیوه اجرای برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: ارزیابی شاخص‌ها نشان می‌دهد در تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های گذشته موفقیت کافی نداشته‌ایم و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی بین‌بخشی، مسیر جدیدی برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر دنبال کنیم.

وی با اشاره به اهداف راهبردی سند جدید ادامه داد: برای پنج سال آینده، اهداف مشخصی در زمینه کاهش مرگ‌ومیر، بهبود سلامت روان، افزایش فعالیت بدنی، کاهش مصرف مواد غذایی ناسالم و کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت، سرطان و بیماری‌های مزمن ریوی پیش‌بینی شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، ترویج و حمایت از پژوهش و نوآوری را از محور‌های مهم اجرای این سند برشمرد و گفت: تحقق اهداف سند نیازمند بهره‌گیری از مداخلات مؤثر، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مرتبط با سلامت است.

لاریجانی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در تحول نظام سلامت افزود: استفاده از هوش مصنوعی، مراقبت‌های ۲۴ ساعته، توسعه سامانه‌های دیجیتال و توانمندسازی افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به اجرای مؤثرتر برنامه‌ها کمک کند.