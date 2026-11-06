در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مردم، از ۴۵ قرآن‌آموز و حافظ قرآن کریم در روستای گچین پایین شهرستان بندرعباس تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه اهل سنت روستای گچین پایین، با اشاره به استقبال مردم این روستا از فعالیت‌های قرآنی گفت: با تلاش و همراهی خانواده‌ها از پنج سال گذشته، زمینه جذب علاقه‌مندان به کلاس‌های حفظ قرآن کریم فراهم شده و اکنون ۴۵ نفر از جوانان و نوجوانان این روستا موفق به حفظ کامل قرآن کریم شده‌اند.

شیخ حسن نیک‌بنیاد افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ تن دیگر نیز در حال حفظ قرآن هستند و فعالیت‌های قرآنی ویژه بانوان نیز با حضور ۱۰ تن از خواهران قرآن‌آموز در این روستا ادامه دارد.

امام جمعه اهل سنت روستای گچین پایین گفت:برگزاری سالانه محافل قرآنی و توسعه کلاس‌های حفظ قرآن کریم از جمله برنامه‌هایی است که با مشارکت مردم و خانواده‌ها در روستای گچین پایین دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه جمعیت این روستا بیش از چهار هزار نفر است، افزود: توجه ویژه خانواده‌ها به آموزش قرآن و مشارکت آنان در برنامه‌های قرآنی، زمینه رشد و گسترش فرهنگ قرآنی را در این منطقه فراهم کرده است.

شیخ حسن نیک‌بنیاد همچنین به موفقیت‌های علمی قرآن‌آموزان این روستا اشاره کرد و افزود: ثمره فعالیت‌های قرآنی تنها به حفظ قرآن محدود نشده است؛ به طوری که شماری از این حافظان امروز به عنوان پزشک و معلم به جامعه خدمت می‌کنند.

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آیت‌الله محسن ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم، قرآن کریم را کتاب جاودان زندگی و راهنمای انسان دانست و گفت: قرآن کریم پاسخگوی نیاز‌های انسان در عرصه‌های مختلف زندگی است، به شرطی که به آموزه‌های آن در زندگی فردی و اجتماعی خود عمل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت انس عملی با قرآن افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل جاودانگی قرآن کریم، توجه همیشگی این کتاب الهی به انسان و نیاز‌های اوست، از این رو باید قرآن را در متن زندگی خود قرار دهیم و از هدایت‌های آن بهره ببریم.