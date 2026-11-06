به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار گلپایگان در نشست ستاد مدیریت بحران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی برای شهرستان‌های غرب استان اصفهان بر ضرورت آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی از جمعه ۱۵ تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی باشند.

علی اکبر رضایی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط داشته باشند، افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان در جهت لایروبی کانال‌ها و مسیر سیلاب‌ها اقدام کنند.

وی گفت: کشاورزان هم باید از شرایط جوی پیش‌رو مطلع شوند و هشدار‌های لازم به آنان داده شود تا با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز خسارت به مزارع، محصولات و تجهیزات کشاورزی جلوگیری شود.

فرماندار گلپایگان به ایمن سازی منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هم اشاره کرد و گفت: کمیته امداد و بهزیستی شهرستان هم برای ایمن سازی منازل افراد تحت پوشش خود تدابیری را اتخاذ کنند تا در صورت بروز بحران برای آنان مشکلی به وجود نیاید.