به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین پارک کودک شهر تخت‌سلیمان با عنوان «پارک کودک شهدای دانش‌آموز» با هدف توسعه فضا‌های تفریحی و رفاهی و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، به بهره‌برداری رسید.

سید محمد نجیبی، شهردار تخت‌سلیمان با اعلام این خبر گفت: این پارک در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و تأمین نیاز‌های تفریحی کودکان شهر احداث و تجهیز شده است.

وی افزود: برای احداث و تجهیز این مجموعه ۱۵۰ متر مربعی، ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری هزینه شده است.

شهردار تخت‌سلیمان با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای توسعه امکانات شهری اظهار داشت: در راستای تحقق رویکرد «شهر دوستدار کودک»، تلاش می‌کنیم امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی را در نقاط مختلف شهر گسترش دهیم.

نجیبی، سنگ‌فرش معابر و احداث زمین چمن مصنوعی را از دیگر اقدامات شهرداری برشمرد و گفت: همچنین در آینده نزدیک، بلواری در این شهر به نام «بلوار رهبر شهید امت، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)» نام‌گذاری خواهد شد.