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سومین بوستان کودک شهر تختسلیمان تکاب با عنوان «پارک کودک شهدای دانشآموز» با مساحت ۱۵۰ متر مربع به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین پارک کودک شهر تختسلیمان با عنوان «پارک کودک شهدای دانشآموز» با هدف توسعه فضاهای تفریحی و رفاهی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، به بهرهبرداری رسید.
سید محمد نجیبی، شهردار تختسلیمان با اعلام این خبر گفت: این پارک در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و تأمین نیازهای تفریحی کودکان شهر احداث و تجهیز شده است.
وی افزود: برای احداث و تجهیز این مجموعه ۱۵۰ متر مربعی، ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری هزینه شده است.
شهردار تختسلیمان با اشاره به برنامههای شهرداری برای توسعه امکانات شهری اظهار داشت: در راستای تحقق رویکرد «شهر دوستدار کودک»، تلاش میکنیم امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی را در نقاط مختلف شهر گسترش دهیم.
نجیبی، سنگفرش معابر و احداث زمین چمن مصنوعی را از دیگر اقدامات شهرداری برشمرد و گفت: همچنین در آینده نزدیک، بلواری در این شهر به نام «بلوار رهبر شهید امت، حضرت آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)» نامگذاری خواهد شد.