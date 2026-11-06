به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رجائی‌نیا در بیست‌ویکمین جلسه کارگروه تجارت و تنظیم بازار استان گفت: در راستای اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، فرایند اجرایی برنامه توزیع شیر رایگان مدارس مطابق دستورالعمل ابلاغی انجام و پیمانکار اجرایی نیز بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تعیین شده است.

وی افزود: انتقال شیر از واحد تولیدی به برخی شهرستان‌ها انجام شده و این فرایند برای سایر شهرستان‌ها نیز در حال اجراست و تلاش می‌کنیم با تکمیل مراحل نظارتی و بهداشتی، توزیع شیر در مدارس از هفته آینده آغاز شود.

رجائی‌نیا با تأکید بر ضرورت نظارت بر کیفیت محصول و نحوه توزیع آن در مدارس گفت: نظارت دقیق بر کیفیت شیر و توزیع مناسب آن از اولویت‌های کارگروه است که از سوی کمیته تخصصی برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای طرح شیر و تغذیه رایگان استان پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دولتی هستند، بر اجرای دقیق برنامه و رعایت الزامات بهداشتی و نظارتی تأکید کرد.