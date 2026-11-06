توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی خراسان شمالی از هفته آینده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، هادی رجائینیا در بیستویکمین جلسه کارگروه تجارت و تنظیم بازار استان گفت: در راستای اجرای سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی، فرایند اجرایی برنامه توزیع شیر رایگان مدارس مطابق دستورالعمل ابلاغی انجام و پیمانکار اجرایی نیز بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تعیین شده است.
وی افزود: انتقال شیر از واحد تولیدی به برخی شهرستانها انجام شده و این فرایند برای سایر شهرستانها نیز در حال اجراست و تلاش میکنیم با تکمیل مراحل نظارتی و بهداشتی، توزیع شیر در مدارس از هفته آینده آغاز شود.
رجائینیا با تأکید بر ضرورت نظارت بر کیفیت محصول و نحوه توزیع آن در مدارس گفت: نظارت دقیق بر کیفیت شیر و توزیع مناسب آن از اولویتهای کارگروه است که از سوی کمیته تخصصی برنامهریزی، نظارت و اجرای طرح شیر و تغذیه رایگان استان پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، دانشآموزان مدارس ابتدایی دولتی هستند، بر اجرای دقیق برنامه و رعایت الزامات بهداشتی و نظارتی تأکید کرد.