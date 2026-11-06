کاهش محسوس دما از صبح روز دوشنبه در استان مرکزی آغاز شده و در برخی مناطق سردسیر به صفر درجه سانتی گراد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی شرایط جوی جمعه ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ را بدین صورت تشریح کرد: بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه‌ بارشی که از روز گذشته از نواحی شمال غربی وارد کشور شده تا روز‌های ابتدایی هفته آینده موجب بارش یا رگبار باران و احتمال رعدوبرق و تگرگ و همچنین وزش باد شدید موقتی خواهد شد.

به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق استان به ویژه در ساعاتی از عصر جمعه تا ظهر یکشنبه هفته آینده دور از انتظار نیست.

افزون بر هشدار سطح زرد شماره ۳۷، هشدار سطح نارنجی شماره ۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی (به ویژه از عصر جمعه تا ظهر یکشنبه) صادر شده است.

بررسی‌ها نشان دهنده کاهش محسوس دما از صبح روز دوشنبه خواهد بود؛ به طوری که دما برخی مناطق سردسیر استان به صفر درجه سانتی گراد خواهد رسید.