به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرماندار سردشت گفت: سند مالکیت این اراضی پس از طی مراحل قانونی به اداره راه و شهرسازی این شهرستان تحویل داده شد تا اقدامات بعدی برای آماده‌سازی زمین و اجرای طرح انجام شود.

ریباز میرزایی با بیان اینکه تامین زمین مناسب یکی از الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، افزود: این اقدام زمینه احداث واحد‌های مسکونی برای اقشار مختلف جامعه و همچنین پیش‌بینی کاربری‌های عمومی و خدماتی مورد نیاز را فراهم می‌کند.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری مالکان اراضی، مشارکت سرمایه‌گذاران بومی را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان مهم دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های اجرایی از فعالان اقتصادی تاکید کرد.