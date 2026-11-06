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حدود ۱۰ هکتار از اراضی شهر ربط سردشت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به اداره راه و شهرسازی این شهرستان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرماندار سردشت گفت: سند مالکیت این اراضی پس از طی مراحل قانونی به اداره راه و شهرسازی این شهرستان تحویل داده شد تا اقدامات بعدی برای آمادهسازی زمین و اجرای طرح انجام شود.
ریباز میرزایی با بیان اینکه تامین زمین مناسب یکی از الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، افزود: این اقدام زمینه احداث واحدهای مسکونی برای اقشار مختلف جامعه و همچنین پیشبینی کاربریهای عمومی و خدماتی مورد نیاز را فراهم میکند.
وی با قدردانی از همراهی و همکاری مالکان اراضی، مشارکت سرمایهگذاران بومی را در پیشبرد برنامههای توسعهای شهرستان مهم دانست و بر ضرورت حمایت همهجانبه دولت و دستگاههای اجرایی از فعالان اقتصادی تاکید کرد.