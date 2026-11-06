به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این نمایشگاه بیش از ۵۵۰۰ عنوان کتاب در قالب ۶۰ هزار جلد و در حوزه‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، ادبی، علمی، دینی و کودک و نوجوان در معرض دید عموم قرار گرفته است. این رویداد فرهنگی با هدف ارتقای سطح سرانه مطالعه، تقویت بنیه علمی و ایجاد فضایی مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به تازه‌های نشر برپا شده است.

این نمایشگاه به مدت دو هفته دایراست و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار عرضه‌شده، صبح‌ها و عصر‌ها به نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان مراجعه نمایند.