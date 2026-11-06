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نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از ۵۵۰۰ عنوان کتاب در قالب ۶۰ هزار جلد در بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این نمایشگاه بیش از ۵۵۰۰ عنوان کتاب در قالب ۶۰ هزار جلد و در حوزههای متنوع فرهنگی، تاریخی، ادبی، علمی، دینی و کودک و نوجوان در معرض دید عموم قرار گرفته است. این رویداد فرهنگی با هدف ارتقای سطح سرانه مطالعه، تقویت بنیه علمی و ایجاد فضایی مناسب برای دسترسی علاقهمندان به تازههای نشر برپا شده است.
این نمایشگاه به مدت دو هفته دایراست و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از آثار عرضهشده، صبحها و عصرها به نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان مراجعه نمایند.