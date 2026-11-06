خانواده‌های اصفهانی با همراهی فرزندان دانش‌آموز خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی حضور یافتند و جلوه‌ای از همدلی و همراهی نسل‌ها را در این مراسم به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ والدین در کنار فرزندان خود، با حضور در مسیر‌های راهپیمایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال ارزش‌های ملی و انقلابی به نسل آینده تأکید کردند.

حضور کودکان و نوجوانان در کنار پدران و مادران، از جلوه‌های قابل توجه این مراسم بود؛ حضوری که فرصتی برای آشنایی نسل جوان با مناسبت‌های تاریخی و فرهنگی کشور و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی فراهم کرد.

دانش‌آموزان نیز با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های ضد استکباری، همراه با خانواده‌های خود در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند.