به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جانشین فرهنگی کل سپاه پاسداران ؛ با بازخوانی ویژگی‌های اخلاقی و جهادی شهید مازندرانی، بر نقش محوری فرماندهان در حفظ اقتدار نظام و لزوم تداوم مسیر شهادت‌طلبی تأکید کرد.

سردار ساجدی‌فر افزود ؛ شهادت تنها یک واقعه نظامی یا سیاسی نیست؛ شهادت یک انقلاب فرهنگی بزرگ است ، سردار مازندرانی با زندگی خود، فرهنگ خودباوری و ایستادگی را در دل جامعه تزریق کرد ، ما امروز فقط سوگدار نیستیم، بلکه آمده ایم تا فرهنگِ پیروزی و عزت را از مسیر ایشان یاد بگیریم.

در این مراسم مداحی حاج مهدی مختاری در سوگ این سردار با استقبال گسترده مردم همراه بود.