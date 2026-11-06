رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت: مادرانی که در دو سال اخیر فرزندی به دنیا آورده‌اند و دهکشان تغییر کرده است، به سامانه هدفمندی یارانه‌ها مراجعه و اعتراض کنند تا رسیدگی شود.

امیرحسین بانکی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با هشدار جدی درباره بحران جمعیت کشور، گفت: جنگ جمعیتی که علیه ما شده، به مراتب از جنگی که الان در آن هستیم خطرناک‌تر است؛ چرا که این جنگ نظامی یک جنگ موقتی است و تمام می‌شود، اما جنگ جمعیتی مسئله اصلی ماست. راه‌حل جنگ جمعیتی این است که نخست ادراک کنیم که واقعا خطرناک است. ما فرصتمان کم است و سه تا چهار سال بیشتر وقت نداریم که از این جنگ نجات پیدا کنیم.

وی با اشاره به آثار پنهان این بحران، افزود: این جنگ آثارش الان کم نمایان شده و برای همین جدی گرفته نمی‌شود. آثارش الان فقط در صندوق‌های بازنشستگی که دارد ورشکست می‌شود، نمایان می‌شود که ورودی جوانش کم است. اما بیست سال دیگر، وقتی ما نیروی کار نداریم و مجبوریم برای جا‌های کلیدی کشور از خارج نیروی کار بیاوریم، آثارش نمایان خواهد شد.

رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با اشاره به بحران نظام سلامت در آینده، تصریح کرد: آن موقع نگاه می‌کنیم نظام سلامت ما دچار چه بحرانی می‌شود؛ کل افراد سالمند شده‌اند و جوانانی که وارد جامعه پزشکی می‌شوند بسیار کم هستند. مجموعه مراکز درمانی ما باید تا آن زمان چهار برابر شود، در حالی که این اتفاق نیفتاده است و هزینه‌های سالمندان نیز بیشتر است.

بانکی‌پور با انتقاد از روند اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: هنوز ۵۰ درصد قانون جمعیت اجرا نشده است. تازه آن ۵۰ درصدی هم که در حال اجراست، نمی‌گذارند شیرینی‌اش به کام مردم برسد. مثلا از هر هفت نفری که برای زمین ثبت‌نام کرده‌اند، فقط یک نفر زمین دریافت کرده و شش نفرشان چند سالی است که در نوبت هستند.

وی با اشاره به وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری، افزود: با اینکه ما امسال منابع بانکی را برای تخصیص وام افزایش دادیم و گفتیم اینها دیگر مشکل منبع ندارند، اما متأسفانه در این شش-هفت ماهه، تخصیصی به ازدواج و فرزندآوری نداده‌اند. جوانی که الان ازدواج می‌کند یا فرزند می‌آورد، همین الان به وام نیاز دارد، نه اینکه یک سال و نیم معطل شود. مسئولین دولتی باید این موضوع را جدی بگیرند.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: به جای اینکه فشار برای اجرای قانون بیاورند، هر بار حرف جدیدی می‌زنند و مسئله را می‌برند در جای دیگری می‌خواهند حل کنند. مثلا به جای توجه به تمام ابعاد قانون، می‌گویند با شعار «نه به تصادف» مشکل جمعیت را حل می‌کنیم؛ در حالی که این مشکل جمعیتی را حل نمی‌کند.

وی افزود: جلوگیری از سقط جنین مشکل را حل می‌کند، اما از آن سو، علیه قانون غربالگری بحث می‌کنند؛ قانونی که توانسته جلوی سقط‌ها را بگیرد. اینها برنامه‌هایی است که در قانون وجود دارد و باید اجرا شود.

بانکی‌پور با اشاره به پیگیری‌های مجلس از دستگاه‌های اجرایی، گفت: ما به وزارت صمت گفتیم قرعه‌کشی خودرو را از اول تا آخر سال انجام دهید. به وزارت راه و شهرسازی نیز درباره زمین گفتیم، زمین حداقل ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کننده‌ها را بدهند.

وی با انتقاد از بانک‌ها، افزود: به بانک‌ها گفتیم ما که منابع را به شما دادیم، شما باید الان صف‌های وام ازدواج و فرزندآوری را صفر کرده باشید. اما الان نشده و معلوم است که در منابعی که باید تخصیص داده می‌شد، کاهلی شده است.

رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با تاکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، گفت: هنوز نخبگان ما هم متوجه اهمیت اساسی این مسئله نشده‌اند؛ هرچند گفتمان جمعیت در جامعه ایجاد شده و همه عنوان جوانی جمعیت را شنیده‌اند و مرتبا به کار می‌برند. اما اینکه این بحران چقدر خطرناک است، نیاز به رسانه دارد.

وی افزود: فیلم‌هایی باید ساخته شود و ایران ۱۴۳۰ را به مردم نشان بدهند تا ببینند این ایران ۱۴۳۰ یک‌دفعه پیر می‌شود. آن موقع نمی‌شود یک‌دفعه جوان تولید کرد. جوانی که سال ۱۴۳۰ باید باشد، الان در کشور باید به دنیا بیاید وگرنه سال ۱۴۳۰ ما به شدت با کمبود جوان رو‌به‌رو می‌شویم.

بانکی‌پور به پیگیری‌های انجام‌شده و نتایج مثبت اشاره کرد و گفت: ما پیگیری‌های جدی انجام داده‌ایم. در موضوع هدفمندی یارانه‌ها برای سه‌فرزندی‌ها که قرار بود، یارانه شان سه برابر شود، پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم ماه بعد پرداخت شود. در بحث زمین نیز وزارت راه و شهرسازی قول داده که تاکنون ۱۷۰ هزار نفر را زمین داده و ان‌شاءالله تکمیل خواهد کرد.

وی درباره اقدامات وزارت رفاه، افزود: قبلا این مشکل بود که تا مادری خودرو می‌گرفت، دهکش بالا می‌رفت. ما صحبت کردیم و این موضوع از هدفمندی یارانه‌ها خارج شد؛ به‌طوری که اگر مادران خودرو هم بگیرند، در دهکشان تاثیر نمی‌گذارد. مادرانی که در دو سال اخیر فرزندی به دنیا آورده‌اند، اگر دهکشان تغییر کرده، به سامانه هدفمندی یارانه‌ها مراجعه و اعتراض کنند تا رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با اشاره به کارت امید، گفت: کارت امید شروع شده و ماهانه دو میلیون تومان شارژ می‌شود. اگر کسی عقب افتاده، حتما مراجعه کند. شهرداری تهران نیز مبلغ بیشتری اضافه بر کارت امید به کسانی که فرزندشان امسال به دنیا می‌آید تخصیص می‌دهد که ما از شهرداری تهران تشکر می‌کنیم.

بانکی‌پور گفت: زحمات زیادی کشیده شده و ما قدرشناس این زحمات هستیم. همین زحمات باعث شده الگوی فرزند سوم به بالا به شدت افزایش پیدا کند؛ الان الگوی فرزند سوم به بالا ۶۵ درصد رشد کرده است.

وی با ارائه آمار دقیق، افزود: قبلا ۱۷.۵ درصد تولد‌های ما، فرزند سوم بود، اما الان ۲۸.۸ درصد تولدها، فرزند سوم به بالاست. در مطالعاتی که انجام شده، سقط جنین نصف شده و شیب کاهش تولدها، ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته به دلیل کاهش مادران، تولد‌ها همچنان روند نزولی دارند، اما جلوی آن سقوط شدید گرفته شده است.