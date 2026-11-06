نمایشگاه مشترک خوشنویسی و نقاشی با نمایش ۸۰ اثر از هنرمندان ایران و کره جنوبی، به مناسبت هفته فرهنگی کره جنوبی در تهران برپا شد.

نمایش ۸۰ اثر هنری ایران و کره جنوبی در تهران

نمایش ۸۰ اثر هنری ایران و کره جنوبی در تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این نمایشگاه با حضور کیم جون پیو سفیر کره جنوبی در ایران، در کنسولگری کره جنوبی در تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۸۰ اثر از هنرمندان دو کشور در رشته‌های خوشنویسی و نقاشی به نمایش درآمده است. البته هنرمندان کره‌ای به دلیل شرایط منطقه‌ای امکان حضور در این رویداد را نداشتند و آثارشان در نمایشگاه ارائه شده است.

کیم جون پیو سفیر کره جنوبی در این مراسم با اشاره به نزدیکی فرهنگی دو کشور، هنر را زبان مشترک ملت‌ها دانست و گفت: از تماشای آثار هنرمندان ایرانی لذت برده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با برگزاری رویدادی مشابه در سئول، زمینه نزدیکی بیشتر دو پایتخت تهران و سئول فراهم شود.

این نمایشگاه در راستای توسعه تعاملات فرهنگی و هنری میان ایران و کره جنوبی و همزمان با هفته فرهنگی کره جنوبی در تهران برپا شده است.