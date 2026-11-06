به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: طرح شناسنامه هویتی دیارها شامل شناسنامه هویتی «سلسله‌الذهب» (شامل نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه) و «سلسله سربداران» (شامل سبزوار، خوشاب، داورزن و...) است.

حسین مسگرانی افزود: شورای فرهنگ عمومی استان طی برگزاری بیش از ۴۴۰ جلسه، دستاورد‌های متعددی در حوزه‌های مدیریت منابع فرهنگی، تقویت ظرفیت‌های گردشگری و قرآنی به ثبت رسانده است.

مسگرانی با اشاره به فعالیت‌های این شورا در توسعه گردشگری فرهنگی، از تصویب طرح ساخت «خانه شاهنامه» در روستای پاژ (زادگاه فردوسی) و تلاش برای ثبت روز ملی فیروزه در تقویم کشور خبر داد.

وی همچنین با اشاره به انتخاب مشهد مقدس به‌عنوان «جهان‌شهر قرآنی» کشور و ایجاد «اتاق وضعیت و رصد» در دبیرخانه شورا جهت ارزیابی آسیب‌های فرهنگی، از رونمایی از «سند فرهنگی آموزشی حوزه آب» با هدف مدیریت مصرف یاد کرد.