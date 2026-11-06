به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دو قلاده یوزپلنگ آسیایی متعلق به فرزندان یوزپلنگ هلیا که در اردیبهشت امسال از مادر مستقل شده بودند برای چندمین مرتبه در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم خراسان شمالی مشاهده و به‌صورت تصویری ثبت شد.

مجید دریکوند مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان با اعلام این خبر گفت ثبت تصویر جدید این دو یوزپلنگ در صحت و سلامت جسمانی نشانه‌ای از پویایی زیستگاه و نتیجه‌ اقدامات حفاظتی موفق در پناهگاه میاندشت است که با تقویت گشت‌زنی‌ها، مدیریت زیستگاه و مشارکت جوامع محلی به ثمر نشسته است.

وی خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات‌وحش میاندشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوز آسیایی کشور، به‌طور مستمر زیر نظر تیم‌های پایش قرار دارد و حفاظت از این گونه‌ در خطر انقراض در اولویت برنامه‌های محیط‌زیست استان قرار دارد.