به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پدل آسیایی، ۱۶ تا ۲۳ آبان در جاکارتا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در سه رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال به مصاف رقبای خود می‌روند.

جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.

هدایت تیم پسران و دختران ایران بر عهده ارسلان محمدی و صحابه فرد است و حمید مبارکی و آیسان آبسالان نیز به عنوان مربی تیم‌های پسران و دختران ایران را همراهی خواهند کرد. سمیرا قدسی و محمد حسین نقاشیان نیز مسئولیت سرپرستی تیم زنان و مردان را بر عهده خواهند داشت.