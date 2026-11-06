اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی: سقف مشمولیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش سقف مشمولیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۷۲ میلیارد تومان

افزایش سقف مشمولیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۷۲ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی اعلام کرد: سقف مشمولیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تصمیم با هدف فراهم کردن امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل از مزایای مالیات مقطوع اتخاذ شده است.

نگاهی اجمالی به آمار حمایت‌های مالیاتی:

🔹 ۷۵٪ صاحبان مشاغل: مالیات صفر

🔹 ۸۳٪ مشاغل: دارای مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان

🔹 ۹۳٪ مشاغل: دارای مالیات کمتر از ۵۰ میلیون تومان

صاحبان مشاغل می‌توانند با بارگذاری فرم مالیات مقطوع در سامانه مؤدیان، از این مزایا بهره‌مند شوند.

مؤدیانی که تبصره ماده ۱۰۰ را انتخاب کنند، می‌توانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند.