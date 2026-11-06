به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری در محور‌های مواصلاتی استان در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.

جعفر صادقی پور گفت: همزمان با صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی عوامل راهداری استان در پایگاه‌های راهداری محور‌های مواصلاتی استان آذربایجان غربی به حالت آماده باش در آمدند.

صادقی پور با تأکید بر آمادگی نیرو‌های عملیاتی راهداری برای مدیریت شرایط احتمالی در محور‌های استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، تجهیزات زمستانی و ایمنی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، شرایط جوی و ترافیکی می‌توانند با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و پیش از آغاز سفر از ایمن بودن مسیر خود اطمینان حاصل کنند.