به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: حالا که همه درباره نظم جدید غرب آسیا صحبت می کنند باید توجه داشت که: ایران پلی میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و دریای عمان است. هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ما را دور بزند؛ یا گران تمام می شود یا ناپایدار.

دومینوی بحران‌ها از غزه تا دریای سرخ و از لبنان تا عراق نشان داد امنیت منطقه تقسیم پذیر نیست. یا امنیت جمعی محقق میشود یا همه ناامنی جمعی را تجربه می کنند.

سونامی تغییرات ژئوپولتیک غرب آسیا، انتخابات اسراییل و آمریکا را درخود بلعید. نتیجه: اکنون ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است؛ واقعیتی نه حذف شدنی و نه جایگزین‌پذیر