به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش باران در برخی از نقاط استان بودیم که بیشترین میزان بارش از ایستگاه بارانسنجی عباس کندی با ۱۰.۵ میلیمتر گزارش گردید.

بررسی نقشه‌های پیش یابی، حاکی از تداوم فعالیت امواج بارشی در سطح استان می‌باشد که از امشب بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده خواهد شد و تا اوایل وقت روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

با توجه به تقویت امواج بارشی و نیز هشدار سطح نارنجی صادر شده، در طی فعالیت این سامانه، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیلها، اختلال در تردد‌های جاده‌ای به واسطه مه گرفتگی و لغزندگی بسیار محتمل و مورد انتظار می‌باشد؛ لذا توصیه میگردد در طی این مدت از سفر‌های غیر ضرور اجتناب گردد. همچنین همزمان با فعالیت سامانه بارشی، شاهد وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات (بطور خاص در ساعات میانی روز) و بویژه در نیمه جنوبی استان خواهیم بود.

بررسی الگو‌های دمایی حاکی از تداوم روند کاهش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده در سطح استان می‌باشد که روز دوشنبه هفته آینده، کاهش محسوس دما‌های بیشینه و کمینه پیش بینی می‌شود به نحوی که در بسیاری از نقاط استان دما‌های کمینه، پایینتر از صفر مورد انتظار می‌باشد.

در طی شبانه روز گذشته، ایستگاه خودکار باری با ثبت بیشینه دمای ۲۱.۶ و ایستگاه چالدران با ثبت کمینه دمای ۲.۹ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند. دمای مرکز استان، اورمیه، مابین ۷.۱ و ۱۹.۶ درجه سانتیگراد متغیر بود.