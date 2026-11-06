اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب و آبگرفتگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اصفهان ابلاغ شد.

آماده‌باش شهرداری‌ها و دهیاری‌های اصفهان برای مقابله با سیلاب و آبگرفتگی

آماده‌باش شهرداری‌ها و دهیاری‌های اصفهان برای مقابله با سیلاب و آبگرفتگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ابلاغ مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برای شناسایی و رفع نقاط پرخطر آبگرفتگی، لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها و آمادگی مقابله با سیلاب‌های ناگهانی خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در جلسه هماهنگی واحد هشدار سریع گفت: با توجه به احتمال فعالیت سامانه‌های بارشی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف شده‌اند با پایش نقاط مستعد آبگرفتگی و استفاده از تجربیات حوادث سال‌های گذشته، نسبت به رفع نواقص و ایمن‌سازی زیرساخت‌های شهری و روستایی اقدام کنند.

وی افزود: لایروبی و بازگشایی کانال‌های روباز و سرپوشیده، زهکش‌ها و مسیل‌ها، حفر چاه‌های جذبی، احداث سامانه‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، تقویت سیل‌بند‌های حفاظتی و ایجاد سامانه‌های تخلیه آب در زیرگذر‌ها و اطراف پل‌ها از مهم‌ترین اقدامات مورد تأکید است.

شیشه‌فروش همچنین بر تقویت ناوگان امداد سیل و آتش‌نشانی، تأمین پمپ‌های تخلیه آب و تجهیزات امدادی، بیمه زیرساخت‌ها در برابر سیلاب و پیشگیری از پس‌زدگی فاضلاب در منازل با همکاری شرکت آب و فاضلاب تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت روان‌آب‌های شهری گفت: شهرداری اصفهان از سال گذشته تاکنون ۱۰ کیلومتر کانال هدایت آب‌های سطحی احداث و ۱۸۵ کیلومتر از کانال‌های شهر را لایروبی کرده است.

وی افزود: در سایر شهر‌های استان نیز ۱۷۰ کیلومتر از کانال‌ها لایروبی و برای کنترل روان‌آب‌ها چاه‌های جذبی حفر شده است.

شیشه‌فروش با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی سازه‌های شهری در برابر وزش تندباد‌ها اظهار داشت: استحکام‌بخشی به سازه‌های ناپایدار، داربست‌ها، تابلو‌ها و المان‌های شهری و هرس درختان فرسوده و پرخطر باید پیش از وقوع بارندگی‌ها انجام شود.

وی تقویت مدیریت بحران محله‌محور، آموزش شهروندان، تشکیل تیم‌های واکنش سریع در محلات و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی را از دیگر اقدامات ضروری برای پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از سیلاب برشمرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از تکلیف اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت‌های عمران شهر‌های بهارستان، فولادشهر و مجلسی برای ایمن‌سازی سایت‌های سکونتگاهی مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این مناطق باید با احداث سیل‌بند و اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت روان‌آب‌های سطحی در برابر آبگرفتگی و سیلاب ایمن شوند.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از بافت‌های تاریخی و فرسوده استان افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی و شهرداری‌های اصفهان، کاشان، نائین، نجف‌آباد، اردستان، نطنز و دیگر شهر‌های دارای بافت تاریخی و بازار موظف شده‌اند نسبت به ایمن‌سازی ابنیه تاریخی و بنا‌های فرسوده اقدام کنند.

شیشه‌فروش بازگشایی ناودان‌ها و کانال‌های هدایت آب، بررسی ایمنی سقف‌ها و دیوار‌ها و پیشگیری از برق‌گرفتگی و ریزش آوار را از جمله اقدامات ضروری در بازار‌های تاریخی دانست و بر اطلاع‌رسانی و آموزش با همکاری اصناف و هیئت‌امنای بازار تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سابقه آبگرفتگی در جنوب اصفهان و محور اتوبان خلیج فارس گفت: شهرداری‌های اصفهان و بهارستان، شرکت عمران بهارستان، اداره راهداری، شرکت آب منطقه‌ای، میراب زاینده‌رود، دهیاری‌های کوی راه حق، کیچی و قلعه‌شور و بخشداری مرکزی اصفهان موظف شده‌اند برای تسریع در بازگشایی و لایروبی کانال‌ها و زهکش‌ها، تقویت سیل‌بند‌ها و پیشگیری از آبگرفتگی سکونتگاه‌ها، زیرگذر‌ها و معابر اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ایمن‌سازی خطوط در دست احداث مترو، تخلیه سریع آب از نقاط آبگیر، تقویت تجهیزات امداد سیل و آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی را از دیگر الزامات دستگاه‌های مسئول در جنوب اصفهان اعلام کرد.