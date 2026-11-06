نخستین «گذر فاطمی» استان یزد با برپایی بیش از ۲۰ غرفه فرهنگی، مذهبی و خدماتی، در خیابان سیدالشهدا (ع) شهرستان میبد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، مسئول برپایی «گذر فاطمی» میبد، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد گفت: بیش از ۲۰ غرفه متنوع با موضوعات فرهنگی، مذهبی و خدماتی در این گذر برپا شده است.

حاج مرتضی صفدری‌زاده، افزود: غرفه‌های پذیرایی از عزاداران حضرت فاطمه زهرا (س)، مشاوره خانواده، حجاب و عفاف، عرضه محصولات با تخفیف ویژه و نمایشگاه کتاب با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س)، از جمله بخش‌های این گذر فرهنگی است.

صفدری‌زاده با بیان اینکه خیابان سیدالشهدا (ع)، حدفاصل خیابان ۲۲ بهمن تا خیابان باغ‌شهر، به این مراسم اختصاص یافته است، اظهار داشت: «گذر فاطمی» به مدت پنج شب میزبان عزاداران و ارادتمندان خاندان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

مسئول برگزارکننده این مراسم، هدف اصلی از اجرای این برنامه را انتقال عزای حضرت فاطمه زهرا (س) به فضای عمومی شهر دانست و گفت: فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر مردم، ترویج فرهنگ شیعی و تقویت فرهنگ حجاب و عفاف از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان و مجموعه انتظامی در برپایی این گذر، خاطرنشان کرد: این برنامه به همت جمعی از جوانان میبدی برگزار شده است که از حدود ۲۰ روز پیش، اقدامات فنی، زیرساختی و اجرایی آن را برای میزبانی شایسته از عزاداران حضرت زهرا (س) آغاز کرده‌اند.

صفدری‌زاده ابراز امیدواری کرد برگزاری این حرکت فرهنگی و مردمی، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ فاطمی، تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت دینی جامعه باشد.