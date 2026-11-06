به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مجموعه اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: در پی وقوع تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه تریلر با خودروی سواری سمند، در ساعت ۱۲ دقیقه بامداد امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در محور باغملک به هفتکل، کیلومتر ۱۰، محدوده روستای چال‌محمدحسین، پنج نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از دست دادند.

مهران احمدی بلوطکی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع تصادف، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهرستان باغملک به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم در زمینه ارزیابی وضعیت مصدومان، امدادرسانی و ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، چهار نفر از سرنشینان خودروی سمند شامل دو مرد ۱۱ و ۱۴ ساله و دو زن ۲ و ۴۰ ساله، در محل حادثه جان باختند. همچنین پنجمین سرنشین این خودرو، مردی ۴۵ ساله، با کاهش سطح هوشیاری مواجه بود که پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک منتقل شد؛ اما با وجود تداوم تلاش‌های درمانی و اقدامات احیای کادر پزشکی بیمارستان، متأسفانه وی نیز جان خود را از دست داد.

احمدی بلوطکی بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به شرایط مسیر تأکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش دقت و احتیاط در جاده‌ها، از بروز حوادث ناگوار و تلفات جاده‌ای پیشگیری کنند.

سرهنگ حسنوند رئیس پلیس راه استان علت حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ راننده سمند اعلام کرد.