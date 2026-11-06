سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات پیاز را تصمیمی ملی در راستای تنظیم بازار داخلی و صیانت از معیشت عمومی اعلام و تأکید کرد که خروج این محصول بدون اخذ گواهی مبدا و مجوزهای قانونی، در حکم قاچاق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد : تصمیمات اتخاذ شده در خصوص محدودیت صادرات پیاز کاملاً کشوری و در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با عملکرد یا اختیارات محلی استان کرمانشاه ندارد.

در اطلاعیه سازمان جهاد کشاورزی آمده است: محدودیت صادرات پیاز به منظور کنترل قیمت در سطح کشور و تنظیم بازار در ابلاغیه رسمی مورخ ۲۸ مهرماه اعلام شده و هرگونه صادرات خارج از چارچوب اعلامی، خلاف مقررات و مصداق خروج غیرقانونی کالا تلقی می‌شود.

هدف اصلی این محدودیت‌ها، جلوگیری از سودجویی‌های ناعادلانه و کنترل قیمت پیاز در بازار داخلی است؛ چرا که پذیرفتنی نیست به دلیل منافع محدود و کوتاه‌مدت چند صادرکننده، معیشت ۹۰ میلیون نفر از مردم دچار چالش و افزایش قیمت شود.

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین اعلام کرده است: بر اساس مصوبات و تصمیمات کشوری، صادرات هفته‌ای هزار تن پیاز تنها در پنج استان کشور شامل زنجان، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی و مشروط به اخذ گواهی مبدا مجاز اعلام شده است.