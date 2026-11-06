به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان، بارش باران پاییزی از امروز در مناطق مختلف آغاز شده و حال‌وهوای پاییزی را به شهر و معابر اصفهان بازگردانده است.

بارش باران در کنار کاهش دما و وزش باد، موجب لطافت هوا و طراوت فضای شهری شده و جلوه‌ای تازه به خیابان‌ها، درختان و فضا‌های سبز شهر بخشیده است.

با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، شهروندان علاوه بر بهره‌مندی از هوای پاییزی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و هنگام تردد در معابر و محور‌های ارتباطی، احتیاط لازم را رعایت کنند.

همچنین از شهروندان خواسته می‌شود از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حضور در مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند.