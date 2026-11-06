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بارش باران پاییزی در اصفهان؛ طراوت پاییز به شهر بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان، بارش باران پاییزی از امروز در مناطق مختلف آغاز شده و حالوهوای پاییزی را به شهر و معابر اصفهان بازگردانده است.
بارش باران در کنار کاهش دما و وزش باد، موجب لطافت هوا و طراوت فضای شهری شده و جلوهای تازه به خیابانها، درختان و فضاهای سبز شهر بخشیده است.
با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، شهروندان علاوه بر بهرهمندی از هوای پاییزی، توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و هنگام تردد در معابر و محورهای ارتباطی، احتیاط لازم را رعایت کنند.
همچنین از شهروندان خواسته میشود از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها و حضور در مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.