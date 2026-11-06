رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۴۰۳ محموله از کیوی و مرکبات به وزن مجموع ۵۱ هزار و ۳۸۸ تن صادر شده است.

صادرات ۲۴۰۰ محموله مرکبات و کیوی از مازندران به خارج کشور

صادرات ۲۴۰۰ محموله مرکبات و کیوی از مازندران به خارج کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۲۷ محموله کیوی به وزن ۱۶ هزار و ۴۲۶ تن از مازندران صادر شده است.

اسدالله تیموری‌یانسری افزود: در بخش مرکبات نیز یک‌هزار و ۶۷۶ محموله به وزن ۳۴ هزار و ۹۶۲ تن از گمرکات استان به خارج از کشور ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به رشد صادرات کیوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توسعه بازار‌های خارجی را از برنامه‌های مهم این سازمان برشمرد و تصریح کرد: ارتقای کیفیت محصولات، استفاده از بسته‌بندی‌های استاندارد، بازاریابی بین‌المللی و حمایت از تولیدکنندگان از محور‌های اصلی برای افزایش صادرات محصولات باغی استان است.

تیموری‌یانسری با تأکید بر نقش صادرات کشاورزی در تقویت اقتصاد روستا‌ها خاطرنشان کرد: توسعه صادرات کیوی و مرکبات علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و تقویت زنجیره تولید کمک می‌کند.

وی با اشاره به تلاش باغداران مازندرانی در تولید محصولات باکیفیت گفت: کشاورزان استان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف اقتصادی دارند و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تداوم این روند در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان، بر حمایت از بخش‌های مختلف زنجیره تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می‌شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

برنجکاری یکی از مهم‌ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.

طبق آمار‌های رسمی، مجموع باغ‌های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

همچنین استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.