رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تشریح آخرین جزئیات پرونده حمله دشمن به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، از ارجاع همه اسناد و مدارک این جنایت جنگی آمریکا به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی قهرمانی با اشاره به جنایت حمله به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، این حمله را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل که بدون هیچ اقدام نظامی علیه دیگران مورد تهاجم قرار گرفته، حق دارد این تجاوز غیرقانونی را در مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه پیگیری موضوع تجاوز غیرقانونی به خاک کشورمان و متعاقب آن به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان بی‌گناه، اولویت اصلی ما در این پرونده است، افزود: بر این اساس به محض وقوع این جنایت، روند تحقیقات از سوی مسئولان قضایی استان، مقامات قضایی محلی و ضابطین در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با کمک کارشناسان نظامی آغاز شد.

قهرمانی درباره روند رسیدگی به این پرونده گفت: همه مستندات از جمله اظهارات اولیای دم شهدا، جانبازان، آسیب‌دیدگان و شهود، گواهی‌های پزشکی قانونی، تصاویر بقایای پیکر‌ها و شواهد به‌دست‌آمده از موشک‌های به‌کاررفته، تکمیل و برای رسیدگی متمرکز به دادسرای امور انقلاب تهران ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه در پرونده‌های جنایت جنگی، دفاعیات بلاوجهی مانند «عدم اطلاع فرمانده» از نظر حقوقی مسموع نیست، افزود: فرماندهان نظامی، حتی در صورت عدم صدور دستور مستقیم، نسبت به اقدامات زیردستان خود دارای مسئولیت کیفری هستند.

قهرمانی همچنین به عاملان این جنایات هشدار داد که تاریخ ثابت کرده هیچ جنایتکاری از مجازات مصون نخواهد ماند و بدون تردید، آمرین، عاملین و شرکا و معاونین این جنایت دیر یا زود در پیشگاه قانون و در برابر دیدگان جهانیان پاسخگوی اعمال جنایتکارانه‌شان خواهند بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بصیرت مردم و نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی سناریو‌های دشمن گفت: تلاش‌های ترکیبی دشمن برای براندازی نظام با درایت رهبری معظم انقلاب اسلامی و همدلی و حضور مستمر مردم در صحنه به استیصال کشیده شده و این عزت و اقتدار، نتیجه خون شهدا و ایستادگی ملت ایران است.