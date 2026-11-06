به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل تعاون روستایی گلستان از آمادگی تعاون روستایی برای خرید تضمینی دانه‌های روغنی در استان خبر داد و گفت: قیمت خرید تضمینی سویا ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد.

محمدرضا جامی افزود : قیمت کلزا نیز با توجه به تغییرات و تحولات بازار ارز،مورد بازنگری قرار گرفت و به ۱۱۰ هزار تومان رسید.

وی همچنین به نقش این شبکه در تأمین نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: حدود نیمی از بذر گندم گواهی‌شده مورد نیاز از طریق شبکه تعاون روستایی و تولید تأمین می‌شود و بخش قابل توجهی از کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان نیز از همین مسیر در اختیار آنان قرار می‌گیرد.