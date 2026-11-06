براساس اعلام شرکت آبفای قم فردا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان آب خیابان ایثار کوچه‌های ۱ و ۱/۱ و (خیابان حقانی - کوچه ۱۷) – (خیابان مطهری – کوچه ۱۴) و مدرسه تیزهوشان و خوابگاه دانشگاه مفید، به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۰۸:۳۰تا ۱۵:۰۰ فردا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

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