به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، رییس اداره هواشناسی فریدونشهر گفت: سامانه بارشی که از ساعاتی پیش وارد شهرستان شده موجب بارش‌هایی در این شهرستان شد.

حسین خلجی افزود: پیش بینی می‌شود موج جدید بارشی تا اواخر روز سه شنبه در شهرستان فعال باشد.

همچنین سامانه بارشی در بویین میاندشت از دیروز بارگبار‌های پراکنده شروع به فعالیت کردوامروز بارش‌ها کمی بیشتر شده است.

رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت: سامانه بارشی که از قبل پیش بینی شده بود از دیروز با رگبار‌های پراکنده فعالیت خودش را در بویین میاندشت شروع کرد وامروز میزان بارش‌ها بیشتر شده است.

نوروز ملکی افزود: از شنبه شدت بارش‌ها به اوج می‌رسد وتا اواخر روزیک شنبه ادامه دارد وبارش برف در ارتفاعات منطقه هم دور ازانتظار نیست.