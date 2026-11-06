استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش راهبردی استاندارد در رونق تولید، توسعه صادرات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: استاندارد زبان مشترک کیفیت، اعتبار و اعتماد عمومی و حلقه اتصال تولیدکننده، بازار و مصرف‌کننده است و باید از یک الزام فنی به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد و ۶۰ سالگی اداره‌کل استاندارد استان با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان حوزه استاندارد، اظهار کرد: استاندارد یکی از ارکان اساسی اقتصاد است و حذف آن از چرخه تولید و عرضه، بی‌اعتمادی میان تولیدکننده، بازار و مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه استاندارد نقش مهمی در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد، افزود: سلامت، ایمنی و کیفیت کالا‌ها از انتظارات اساسی مردم است و استاندارد باید تضمین‌کننده این انتظارات باشد.

استاندار کرمانشاه با تشبیه استاندارد به گذرنامه محصولات تصریح کرد: محصولی که استاندارد‌های ملی را پشت سر نگذاشته باشد، مانند مسافری بدون گذرنامه است که ممکن است مسیر خود را آغاز کند، اما در نهایت به مقصد نخواهد رسید؛ کالای فاقد استاندارد نیز حتی اگر وارد بازار شود، در بلندمدت اعتماد و اعتبار خود را از دست می‌دهد.

دکتر حبیبی استاندارد را شناسنامه تولید و گذرنامه حضور در بازار‌های جهانی دانست و گفت: مصرف‌کنندگان هنگام خرید کالا، پیش از هر چیز به نشان استاندارد توجه می‌کنند و این نشان، عامل اعتماد به کیفیت و ایمنی محصول است؛ بنابراین استاندارد باید متناسب با نیاز‌های روز جامعه و انتظارات بازار‌های داخلی و بین‌المللی نیز به‌روز شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در حوزه استاندارد افزود: حدود ۴۱ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از طریق بازارچه‌ها و مرز‌های استان کرمانشاه انجام می‌شود و این ظرفیت، مسئولیت و نقش اداره کل استاندارد استان را دوچندان می‌کند.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به تولید سالانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان و جایگاه چهارم کرمانشاه در این حوزه، گفت: با توجه به نقش مهم استان در امنیت غذایی کشور، کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد و صرف تولید محصول کافی نیست، بلکه باید کیفیت آن نیز تضمین شود.

دکتر حبیبی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز در سال گذشته با ایجاد بیش از ۳۴ همت فروش و ارزش افزوده، بر اساس تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری، رتبه ششم کشور را کسب کردند؛ این ظرفیت‌ها برای حضور موفق در بازار‌های داخلی و بین‌المللی به تأیید کیفیت و نشان استاندارد نیاز دارند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت خدمات استاندارد در مرز‌های استان خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات و واردات، دو مجموعه استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نقش محوری دارند و باید با تجهیز آزمایشگاه‌های مرزی و تقویت امکانات تخصصی، زمینه تسریع در فرآیند‌های ارزیابی و صدور مجوز‌ها را فراهم کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی در قصرشیرین گفت: از مسئولان سازمان ملی استاندارد درخواست کرده‌ایم بازدیدی از آزمایشگاه این شهرستان داشته باشند تا نیاز‌های تجهیزاتی و امکاناتی آن بررسی شود و با ارتقای ظرفیت‌ها، سرعت خدمات‌رسانی به صادرکنندگان و بازرگانان افزایش یابد.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه فرآورده‌های نفتی و شیمیایی به استاندارد‌های تخصصی نیاز دارند، افزود: باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان و مراکز علمی برای تدوین و به‌روزرسانی استاندارد‌های جدید استفاده کنیم تا ضمن ارتقای کیفیت محصولات، فرآیند‌های صادراتی نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به برخی گلایه‌های صادرکنندگان و ابهامات مطرح‌شده در تعاملات تجاری با طرف عراقی تأکید کرد: تقویت تعامل میان اداره کل استاندارد، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌تواند به رفع موانع، افزایش اعتماد و بازپس‌گیری بازار‌هایی که به دلیل مسائل کیفی از دست رفته‌اند، کمک کند.