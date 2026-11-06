مسئول بسیج سازندگی لرستان گفت: ۳۱۴ گروه جهادی با مشارکت سه هزار و ۴۱۳ جهادگر برای مقابله با مخاطرات احتمالی بارش‌های شدید و سیلاب پیش رو در حالت آماده‌باش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سجاد خلفوند امروز ۱۵ آبان‌ماه با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال بارش‌های شدید ناشی از پدیده «ال‌نینو» در استان گفت: ۳۱۴ گروه جهادی لرستان آمادگی دارند با تکیه بر روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در تمامی مراحل پیشگیری، مدیریت و مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از سیلاب نقش‌آفرینی کنند.

وی، پاکسازی و لایروبی مسیل و کانال‌های دفع آب‌های سطحی، شناسایی دقیق نقاط مستعد آب‌گرفتگی و رفع انسداد مسیر‌های جریان آب را از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده این گروه‌ها در آستانه فصل بارندگی عنوان کرد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان گفت: سازماندهی و به‌کارگیری هدفمند ظرفیت گروه‌های جهادی در نواحی مختلف استان به‌ویژه مناطقی با سابقه آب‌گرفتگی و سیلاب از اهمیت بالایی برخوردار است.

فعالیت سامانه بارشی از چهارشنبه این هفته آغاز شده و بر اساس هشدار سطح نارنجی، تا یکشنبه هفته پیش رو ادامه دارد.