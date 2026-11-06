معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران حفظ کیفیت ذخایر، آمادگی بخش‌های عملیاتی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های حمل‌ونقل را از الزامات استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی در پایتخت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمت‌الله عسگری با حضور در یکی از مراکز ذخیره‌سازی و پشتیبانی کالاهای اساسی استان تهران، وضع نگهداری ذخایر، آمادگی تجهیزات و مهم‌ترین نیازهای اجرایی این مجموعه را بررسی کرد.

عسگری در جریان این بازدید گفت: نگهداری استاندارد، حفظ کیفیت کالاهای اساسی و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات، از ارکان پایداری زنجیره تأمین است و باید به‌صورت مستمر پایش شود.

وی افزود: استفاده مناسب از ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل، نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و رفع به‌موقع نیازهای اجرایی است تا روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه گفت: پشتیبانی از نیروهای فعال در مراکز ذخیره‌سازی، به معنای تقویت خدمت‌رسانی پایدار به مردم است.

عسگری در پایان بر همکاری دستگاه‌های مسئول برای ارتقای آمادگی عملیاتی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.